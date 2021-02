Didier Raoult : «le vaccin chinois est beaucoup plus raisonnable»

Le professeur Didier Raoult, directeur général de l'IHU Méditérranée Infection, était l'invité de Laurence Ferrari dans #LaMatinale ce lundi 15 février.

Au cours de cet entretien, Didier Raoult a indiqué qu'il trouvait le vaccin chinois «beaucoup plus raisonnable».

«Il permet de faire face à des variants d'une manière beaucoup plus logique», a-t-il expliqué, précisant que s'il avait été en mesure de choisir, c'est ce vaccin qu'il aurait privilégié. Et de poursuivre : «on a des résultats, au Pakistan. Il a un indice de protection de l'ordre de 67%. C'est la même chose que le vaccin contre la grippe. De penser qu'on va avoir mieux que le vaccin contre la grippe c'est déraisonnable».

Le professeur est également revenu sur la technique de l'ARN lors de l'interview : «Pour chaque vaccin, il faut analyser quel est le risque et quel est le bénéfice dans une situation donnée [...] J'estime que, compte tenu l'état de nos connaissances, le bénéfice est plus grand que le risque», notamment pour les personnes très à risque de développer une forme grave du Covid-19. «Parmi les armes qu'on peut utiliser, si ça peut diminuer un certain nombre de cas, tant mieux», a-t-il ajouté.

