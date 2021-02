Variant en Moselle : la vaccination s'accélère

La Moselle fait face à une flambée de l'épidémie de Covid-19, avec notamment une progression du variant sud-africain. Le département a reçu 30.000 doses de vaccins supplémentaires, par rapport aux livraisons initialement prévues.

De nouveaux centres de vaccination doivent ouvrir «dans les prochains jours» et les centres déjà en place ont étendu leur période d'ouverture. C'est le cas à Saint-Avold, situé à une quarantaine de kilomètres de Metz.

Gérard Mehl est soulagé. Inscrit sur liste d'attente pour se faire vacciner contre la Covid-19, il a pu bénéficier de la première injection plus vite que prévu. A Saint-Avold, comme ailleurs dans le département, la course contre la montre engagée contre le variant sud-africain passe par une accélération de la vaccination.

La réception de doses supplémentaires accordée par le ministère de la Santé a rendu possible cette accélération. Une campagne de dépistage massif a également été mise en place par la municipalité afin de dresser une cartographie la plus juste possible de la circulation du variant sud-africain dans la région Grand Est.