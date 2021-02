Colmar : l’économie locale ébranlée par la pandémie de Covid-19

Depuis un an, le Grand Est est touché de plein fouet par la pandémie. Le département du Haut-Rhin a donc vu les touristes disparaître. Colmar, fréquentée par 3,5 millions de visiteurs par an, est désormais bien calme. Les recettes sont en chute libre et les dépenses liées à la Covid-19 augmentent. Les prochaines années vont être dures pour la ville de 70 000 habitants.

Entre 2019 et 2020, les «recettes prévisionnelles ont chuté de près de 3 millions d'euros», explique Olivier Zinck, adjoint au maire de Colmar, en charge des finances.

A cela s'ajoutent le manque à gagner des événements sportifs et culturels, mais aussi une chute des revenus de la taxe de séjour, faute de touristes.

En tout, les recettes de la ville ont plongé de plus de 6 millions d'euros en 2020 par rapport au budget de la ville de 149 millions d'euros. Le maire de Colmar, Eric Straumann, envisage donc de décaler des projets de plusieurs années afin de reconstituer une capacité d'autofinancement.