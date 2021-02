Coronavirus : le Conseil scientifique plaide pour l’auto-isolement des seniors

Un contrat social entre les générations pour éviter des reconfinements à répétition. Le Conseil scientifique se dit de nouveau favorable à un auto-isolement des plus âgés, plus vulnérables au coronavirus.

«En vertu de ce contrat social, les plus jeunes générations accepteraient la contrainte de mesures de prévention (comme les masques, la distance physique), à la condition que les groupes les plus âgés et les plus vulnérables adoptent non seulement ces mesures-là mais aussi d'autres, plus spécifiques (comme l'auto-isolement selon un critère de fragilité), afin de réduire leur risque d'infection», écrivent cinq membres du Conseil scientifique, dont son président, le professeur Jean-François Delfraissy, dans la revue médicale The Lancet.

Le Conseil scientifique explique notamment que l'apparition des variants fragilise davantage les personnes à risques.

Risque psychologique

Reste que cette mesure ne serait pas sans conséquence. «Le risque c'est le syndrome de glissement, c'est cette fameuse perte d'autonomie, perte d'élan vital, perte de goût en vie suscité par l'isolement social», souligne Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne.

Pour l'heure, le ministre de la Santé écarte cette option.

