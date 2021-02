Hélène Romano : «La manipulation mentale participe à l’emprise psychique»

Docteur en psychopathologie, Hélène Romano était l'invitée de L'Heure des Pros, vendredi 19 février, afin d'expliquer une notion au cœur de l'affaire Georges Tron, la «contrainte morale».

Après plus de onze heures de délibéré, l'ancien secrétaire d'Etat a été condamné, jeudi 18 février, à trois ans de prison ferme pour viol et agression sexuelle en réunion sur l'une de ses collaboratrices lorsqu'il était maire de Draveil en 2009-2010.

Pascal Praud et ses chroniqueurs sont revenus sur la notion de «contrainte morale», qui a été étudiée par la cour d'assises de Paris dans cette affaire.

Charlotte d'Ornellas, journaliste à Valeurs actuelles, a interrogé Hélène Romano, docteur en psychopathologie, sur la conscience de la contrainte pour l'homme : «Une femme, après avoir eu une relation sexuelle dans laquelle elle n'a pas forcément exprimé avec des mots l'absence de son consentement (...) Est-ce que ça veut dire qu'il y a nécessairement une conscience de la contrainte exercée chez l'homme ? C'est cela l'immense question et c'est cela qui fait peur.»

la clé : identifier le phénomène d'emprise

«Très clairement non, dans la plupart des cas», a répondu la spécialiste, jointe en direct par Skype par Pascal Praud. «C'est pour cela qu'il y a des expertises pour essayer de comprendre la dynamique du processus qui se passait à ce moment-là.»

Et de poursuivre : «La manipulation mentale participe à l’emprise psychique (…) Ce temps-là où on pouvait utiliser l’autre comme un objet de plaisir et en faire ce que l’on voulait, est, heureusement, en train de passer.»