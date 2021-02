A Grigny, l'aide alimentaire a augmenté de 20% depuis la crise sanitaire

Depuis un an, la crise sanitaire sévit et a augmenté fortement la pauvreté à travers le pays. Exemple en banlieue parisienne, à Grigny.

Aux restos du cœur de Grigny, au sud de Paris, les bénévoles n’arrêtent pas. Dans la ville la plus pauvre de France, l'aide alimentaire a augmenté de 20% depuis la crise sanitaire. «On a des gens nouveaux, des têtes nouvelles, des gens qu’on ne voyait pas, certains qu’on ne voyait plus mais qu’on revoit, donc des gens qui commençant à s’en sortir un petit peu et puis c’est reparti», se confie Alain Ludmann, responsable des Restos du cœur à Grigny.

Une détresse sociale et économique qui a contraint le maire communiste de Grigny à s'adapter. «Dès la fin du mois de mars, début avril, nous avons vu ce tsunami, ce tremblement de terre, ce choc extrêmement puissant. Tout le travail que l’on a pu faire ces six derniers mois, c’est de renouer avec des pratiques, d’être beaucoup moins dans des logiques de guichet, d’attendre les personnes derrière le bureau, mais au contraire d’aller vers et d’aller même dans l’appartement pour trouver des situations», déclare Philippe Rio, maire PCF de Grigny.

En déplacement dans cette ville fin janvier, le Premier ministre Jean Castex avait promis qu'1% du plan de relance serait destiné aux quartiers prioritaires, comme Grigny.