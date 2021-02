Marseille : où en est la reconquête républicaine ?

En 2018, le gouvernement lançait le dispositif de «quartiers de reconquête républicaine» pour lutter contre les trafics dans des zones sensibles. Quinze à trente policiers ou gendarmes supplémentaires devaient renforcer chaque quartier ciblé. Trois ans après, qu’en est-il ? Ce dispositif a-t-il amélioré la situation ? Reportage dans les quartiers nord de Marseille.

Au petit matin, les barrages installés par les dealers pour contrôler les entrées ne sont pas encore actifs. C’est dans cette cité marseillaise de La Bricarde que mercredi dernier, un homme a été tué d’une balle dans la tête. Il y a moins de deux mois, à quelques mètres de là, un homme de 41 ans avait été battu à mort dans la cage d’escalier d’un immeuble. Des règlements de compte à répétition. Cette cité fait partie des quartiers de reconquête républicaine, un dispositif lancé par le gouvernement en 2018 visant à lutter contre les trafics. Alors trois ans après, la vie des habitants s’est-elle améliorée ? «Non seulement elle n’a pas changé, mais elle a régressé. Ce sont des prisons à ciel ouvert car les prisonniers ce sont les habitants et les gardiens de prison, les juges, ce sont les trafiquants de drogues qui arrivent à imposer leurs lois et leurs règles », explique Samia Ghali, deuxième adjointe à la mairie de Marseille.

Avec ce dispositif, 80 policiers sont venus renforcer les commissariats marseillais. «Dès qu’un collègue interpelle un trafiquant, dans les dix minutes qui suivent, il y a un nouveau trafic de stups qui se met en place, donc malgré le travail exceptionnel des collègues et les risques qu’ils prennent, on peut considérer que c’est un échec et la situation n’a absolument pas évolué dans ces quartiers», explique Rudy Manna, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône. Fin de semaine prochaine, le ministre de l’Interieur se rendra dans la cité phocéenne pour annoncer de nouveaux renforts policiers.