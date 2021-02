À 5 dans 12m2 : «on ne vit pas, on survit», le témoignage d'une famille parisienne

Le mal-logement n'a pas attendu la crise sanitaire pour exister. Voici le témoignage d'une famille de cinq personnes dont un bébé et un enfant autiste. Ils vivent dans un appartement de 12m2 dans le XVIIIème arrondissement de Paris. Ils attendent encore pour bénéficier d'un logement social.

Pour assurer le meilleur suivi possible à leur fils, diagnostiqué autiste, Mounia, Mohammed et leurs enfants emménagent à Paris en décembre 2016. Ils passent d’un 70m2 dans la ville de Troyes, à ce studio dans le XVIIIème arrondissement. 12m2 depuis quatre ans pour une famille de cinq personnes, dont un bébé de huit mois. « On est en train de survivre, on ne vit pas ». Les toilettes sont à l’extérieur, l’intérieur infesté de souris et d’insectes. La moisissure cohabite avec des prises défaillantes.

Le couple paie 250 euros par mois pour un logement déclaré insalubre depuis un an. Cette famille est prioritaire pour un logement social. Lui étant handicapé depuis un accident de travail et leur fils autiste, mais rien ne se passe, toutes les démarches administratives sont au point mort.

Une situation dramatique qui pèse sur la santé de chacun. La peau de leur nourrisson est couverte de plaques rouges, et leur fils autiste a besoin de plu d’espace et de calme pour continuer à progresser.

