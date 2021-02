Île-de-France : la situation alarmante d'une famille vivant dans un garage

Une situation préoccupante. Anissa, 25 ans, mère de deux enfants et sans emploi stable habite depuis le 5 mai 2018 dans un garage d'une trentaine de mètre carré à Pontoise. Un logement non déclaré qu'elle loue 500 euros à son propriétaire. Mais très vite le logement peu adapté se dégrade.

En mai 2019 la préfecture produit un arrêté d'insalubrité ce qui oblige selon la loi le propriétaire à la reloger. Aujourd'hui, elle reste dans l'attente.

Depuis deux ans et demi, Anissa vit derrière les portes de ce garage, avec ses deux enfants. « C’et le salon, avant ça n’était pas dans cet état, je l’utilise en tant que débarras. C’est mouillé, tout le temps ça dégouline ». Dans cette pièce, voisine de la cave de l'immeuble, l'eau ruisselle de cette cloison, amenant insectes et moisissures.

Impossible de s'y chauffer, l'humidité venant à bout du moindre appareil électrique. Cette mère de famille n'occupe donc que cette petite partie de son logement, avec ses deux enfants de 6 et 4 ans. « Je descends le sommier avec le canapé et puis on dort tous les trois ensemble ».

Sa santé et celle de ses enfants se dégradent. A 25 ans, Anissa souffre de problèmes respiratoires et articulaires. « J’ai tout le temps de problème pour respirer, je suis sous ventoline. On ne peut pas rester, surtout pour mes enfants qui n’ont pas demandé d’être là et de vivre ça ».

Un arrêté d'insalubrité a été pris en mai 2019. Selon la loi, le propriétaire est donc dans l'obligation de reloger cette famille dans les 2 mois.

Dans l'attente depuis un an et demi, la jeune femme a aussi entrepris d'autres démarches, pour tenter de bénéficier enfin d'un logement décent

