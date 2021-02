Les sauveteurs en mer croulent sous le travail

Jamais il n'y a eu autant d'amateurs de planche à voile ou de kitesurf au bord du littoral méditerranéen en février.

Qu'ils soient débutants ou aguerris, ils sont de plus en plus nombreux. Mais l'eau stagne à un petit 14 degrés, en hiver le soleil se couche plus tôt, la fatigue, voire l'hypothermie surprennent souvent les amoureux de la mer.

Les opérations de sauvetage se sont multipliées depuis début janvier.