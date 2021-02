Centres commerciaux fermés : les pharmaciens en colère

Les pharmacies situées dans les centres commerciaux de plus de 20 000m2 restent ouverts mais la fréquentation est en chute libre. Ces derniers demandent des aides de l'Etat.

Cette pharmacie est l'un des rares commerces ouverts dans ce centre commercial de Vélizy en banlieue parisienne. Mais les clients ne sont pas au rendez-vous. « Nous sommes passés de 1200, 1300 clients à 300, 400 clients par jour ». Depuis la fermeture des centres commerciaux de plus 20 000 m2 de surface, seuls ceux dits essentiels sont autorisés à accueillir du public. Pas de soldes, ni de restaurants : les clients ont déserté ces grandes surfaces.

Géraldine Martin a perdu 70% de son chiffre. Payer son loyer et ses charges devient très compliqué. Elle ne bénéficie plus de l'affluence des clients dans les centres. « On prend des risques tous les jours. On a des gens malades qui viennent chez nous chercher leurs médicaments, qui ont le Covid, on s’occupe d’eux, et malgré cela on nous laisse crever. On aimerait profiter des aides de l’Etat, peut-être le fond de solidarité, comme tous les commerces fermés ». Comme elle, 180 officines implantées dans ces zones commerciales fermées, réclament au gouvernement des aides et une date de réouverture de tous les commerces.