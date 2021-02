Nice : des patients de plus en plus jeunes au CHU

Alors que de nouvelles mesures restrictives ont été instaurées, les hôpitaux de Nice, ville la plus touchée par le Covid-19, accusent le coup face à la maladie. Reportage au CHU de la cité azuréenne.

Toujours les mêmes gestes et la même précaution. Au CHU de Ni, la tension est à son comble. Le taux d’occupation des lits dépasse les 95% et plus inquiétant encore, l’établissement constate un rajeunissement des patients entrants. «Il y a une accélération que l’on constate depuis une dizaine de jours et qui est associés à des patients qui sont plus jeunes qui sont admis pour ces pneumonies. L’hypothèse qui est formulé est que ce soit en lien avec l’arrivée de ce nouveau variant, car c’est assez synchrone sur les chiffres de surveillance que l’on a», explique Michel Carles, chef du service infectiologie du CHU de Nice.

Les nouvelles mesures restrictives annoncées hier sont un soulagement pour le personnel hospitalier. «On est contents qu’il y ait une réaction, parce que l’Etat s’est rendu compte que notre département était en difficulté, donc ça c’est plutôt intéressant pour nous. Il faut tout faire pour diminuer la circulation du virus», selon Carole Ichai, cheffe du service de réanimation de l’hôpital Pasteur au CHU de Nice.

24 personnes atteintes du Covid-19 sont actuellement hospitalisées au CHU de Nice. Seulement deux lits supplémentaires sont disponibles.