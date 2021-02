Pour Jérôme Salomon, un confinement général est évitable «si tout le monde fait un effort»

Allant dans le sens de la stratégie gouvernementale, Jérôme Salomon estime qu'un confinement général est évitable face au coronavirus. Mais pour cela, tout le monde doit faire «un effort».

Ainsi, «si chacun respecte les mesures barrières, se fait tester au moindre doute et s'isole en cas de contamination», les restrictions actuelles peuvent être suffisantes pour limiter la propagation du virus, estime le directeur général de la santé dans une interview accordée au Journal du dimanche.

Afin d'éviter un confinement général, l'infectiologue compte en outre se baser sur les résultats des mesures localisées, comme à Nice et Dunkerque, dont il prédit déjà l'efficacité. «Nous allons étudier ce que donne le confinement le week-end, mais nous savons, au vu de l'exemple en Guyane, que ça fonctionne, estime-t-il. Ce sont des mesures difficiles mais elles ont un vrai impact.»

Sur le plan national, Jérôme Salomon défend le «pari» de l'exécutif de ne pas reconfiner. «Le gouvernement a pris des mesures de freinage fortes, en particulier avec le couvre-feu. Ce dernier fonctionne très bien, répond bien à la problématique des rassemblements privés et intéresse d'ailleurs beaucoup nos voisins, qui ont été surpris de ses effets», assure-t-il.

S'il ne veut pas s'avancer sur une date de fin de l'épidémie et de ces mesures restrictives, Salomon affirme que «le virus va continuer à circuler. Il faut donc mieux vivre avec lui et libérer petit à petit des activités indispensables au bien-être en société. On aura un desserrement progressif des contraintes à mesure que la circulation se réduira», affirme-t-il.

