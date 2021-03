Tests salivaires : les enseignants inquiets

Afin de freiner encore un peu plus la propagation de la Covid-19 et des variants, le gouvernement souhaite tester davantage, et en particulier dans les écoles.

En effet, pour rendre plus simple les tests parmi les enfants, des tests salivaires ont été déployés dans les écoles depuis la rentrée de la première zone.

Même si Jean-Michel Blanquer assure qu’ils seront réalisés par des personnels de santé, les enseignants sont parfois inquiets.