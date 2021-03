Boulogne-sur-Mer se prépare au confinement

La ville de Boulogne-sur-Mer se prépare à un confinement le week-end pour plusieurs semaines. Reportage avec des commerçants, et des habitants, pressés pas le temps, et qui ne reçoivent pas tous cette nouvelle avec le même son de cloche.

Dans les rues de Boulogne-sur-Mer, c'est la course pour les derniers achats. «C’est une catastrophe, on est complètement stressé, oppressé, on ne fait plus rien avec goût, on est déprimés».

Si le confinement le week-end est une nécessité pour certains, «je suis prêt à faire cet effort pour réduire cet impact Covid». Pour d'autres cette mesure n'est pas fondée : « c’est un peu injuste, on a par ici des belles côtes et des beaux endroits où on peut aller s’aérer les poumons et je pense que ce reconfinement est un peu injustifié». Un sentiment partagé par les commerçants très inquiets pour leur avenir.

Le confinement sera en vigueur pendant quatre week-ends et prendra fin le 28 mars.