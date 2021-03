Violences urbaines à Beauvais : la colère d'un quartier oublié

Comment expliquer ces violences dirigées contre la police à Beauvais depuis près d'une semaine ? Nous sommes allés enquêter auprès des premiers concernés, les habitants eux-mêmes. Comment perçoivent-ils leur quartier ? Les violences sont-elles récurrentes ? Nous sommes partis à la rencontre d'une jeunesse parfois désoeuvrée, et de certains habitants qui craignent pour leur sécurité.

Mohamed Betraoui est responsable des centres sociaux de Beauvais. C'est lui qui nous guide à travers les rues du quartier Argentine où les forces de l'ordre ont été la cible de tirs de mortiers cette semaine. « Ici nous sommes dans une ville dans la ville, on est sur un quartier de 12 000 habitants avec des fragilités sociales qui sont évidentes ». Et ces fragilités ce sont les habitants qui en parlent le mieux. « Il n’y a pas de travail, ça fait 15 ans qu’on est là ».

Même constat du côté des plus jeunes, au centre social du quartier. « Il faut se demander aussi pourquoi ils ont fait ça, il n’y a pas de travail, il n’y a rien à faire ». Selon Mohamed, les violences urbaines ne s'expliquent pas seulement par le chômage et la crise sanitaire. « Je pense que c’est plutôt en réaction à une mise sous pression de certains secteurs d’activités illicites qui font que nécessairement qu’il y a une réaction. On est sur une ville et un quartier qui vit plutôt bien, c’est vraiment exceptionnel ».

Mais pour certains habitants la peur est une réalité quotidienne. « Je ne sors jamais toute seul,e une fois je me suis fait agressé, ce n’est pas évident, on est inquiets », déclare une habitante. Face aux violences urbaines, le Premier ministre a annoncé hier l'arrivée de 10 policiers supplémentaires au commissariat de Beauvais.