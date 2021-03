Coronavirus : l'hôpital de Saint-Omer saturé

Le département du Pas-de-Calais est confiné pour le premier week-end. Une restriction en plus du couvre-feu de 18h en semaine car le territoire enregistre un taux d’incidence de 500 cas pour 100 000 habitants et un variant anglais qui représente 60% des contaminations, conséquence, les hôpitaux sont saturés. Reportage à Saint-Omer.

Toutes les chambres sont occupées. Depuis trois mois, le service de réanimation du centre hospitalier de Saint-Omer est saturé. Sur 11 lits, 9 sont dédiés aux soins Covid. Le variant anglais est présent à plus de 60%. « Les patients que l’on prend en charge sont de plus en plus jeunes. La situation chez nous dans notre service est tendue, on est sous tension depuis plusieurs mois. On est tout le temps plein », nous explique Khiari Mawhoub, médecin réanimateur de garde.

Transferts de patients, augmentation du nombre de lits, pour faire face à la pandémie l’hôpital a même réorganisé une partie du service des urgences pour s’en servir comme sas lors de suspicions à la Covid-19. « Quelque fois on reste quelques jours ici car on n’a pas de places, ni dans les unités Covid, ni dans les services de soins intensifs, donc c’est une sécuritéé pour les patients. Comme vous le savez, le taux d’incidence est très élevé dans le département et dans nos territoires, c’est au-delà de 500 pour 100 000 habitants », nous explique Khodr Ziaf, chef du pôle de soin critique.

Selon le chef des urgences, le confinement le week-end doit être impérativement accompagné d’une accélération de la campagne de vaccination. « Il faut faire parallèlement une campagne de vaccination massive. Si on commence à accélérer cette campagne de vaccination, on trouvera peut-être une issue, le bout du tunnel ».

Le ministre de la Santé, Olivier Véran l’a accompagné vendredi dernier, exceptionnellement, 10 000 doses de vaccins Pfizer et BioNTech vont être envoyés dans le département du Pas-de-Calais.