Vaccination : ces centres qui mettent les bouchées doubles

Course contre la montre ce week-end dans toute la France pour utiliser les doses débloquées par le gouvernement. Direction un centre de Seine-Saint-Denis, qui a mis les bouchées doubles pour vacciner les seniors du département en faisant des nocturnes.

Un mois et demi que Jean-Pierre attendait son injection du vaccin Pfizer. La voici, rendue possible grâce au déblocage de 51 000 vaccins en Île-de-France dont 5500 pour la Seine Saint Denis. « La vie reprend et puis mes activités aussi. J’ai hâte de revoir les amis, la musique, le jazz ». Tout le weekend, le département le plus touché d’Île-de-France a mené une course contre la montre pour utiliser tous les vaccins. Ici, les soignants ont travaillé de 9h à 20h contre 17 habituellement. Bilan de la journée de samedi : « On a fait 40 vaccins Moderna et 96 vaccins Pfizer en une journée ».

Une hausse notable dans ce centre qui n’effectuait jusque-là que 80 vaccinations par jour. « Le problème, c’est qu'à partir de lundi nous redescendons à un peu plus de 80 doses ce qui fait que nous n’avons pas vraiment de visibilité sur cette accélération qui certes a eu lieu mais seulement sur deux jours. A partir de lundi, la Seine-Saint-Denis comptera 22 centres communaux de vaccination contre 17 auparavant.