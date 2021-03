Coronavirus : voici pourquoi la situation en Ile-de-France est alarmante

Olivier Véran a annoncé, hier, que «la situation sanitaire est tendue et inquiétante» et ce notamment dans trois régions : les Hauts-de-France, la Provence-Alpes-Côte-d’Azur et surtout l’Île-de-France. Dans cette dernière, on s’approche du seuil critique en réanimation, et des dizaines voire des centaines de patients sont transférés.

Toute l’attention est désormais portée sur la région, qui compte une taux d’incidence de 350 cas pour 100.000 habitants chaque semaine, contre 220 au niveau national.

Le nombre de cas progresse et, surtout, les entrées en réanimation flambent. «Toutes les douze minutes, un Francilien, nuit et jour, est admis en lit de réanimation», a souligné Olivier Véran.

Si le rythme se poursuit, le seuil critique des 1.500 patients en réanimation pourrait être dépassé d’ici à la fin du mois. Le gouvernement anticipe et prépare de nombreux transferts.

Olivier Véran a également indiqué que les soins chirurgicaux seraient massivement déprogrammés en Ile-de-France dans les prochains jours.

Bien qu’aucune nouvelle restriction n’ait été décidée, l'heure n’est pas au relâchement mais à la «mobilisation totale», a appelé le ministre lors de cette conférence de presse hebdomadaire du gouvernement.