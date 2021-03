Crise sanitaire : retour sur un an de restrictions

Cela fait un an que la France et le monde entier vit au rythme de l’épidémie de Covid-19.

Confinements, allègements, couvre-feu et autres restrictions définissent le quotidien des Français depuis le mois de mars 2020. Le président de la République et son gouvernement font face à cette crise sanitaire depuis un an et tentent de freiner la propagation de l’épidémie à coup de décisions fortes. Retour sur un an de décisions.