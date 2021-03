La « brigade des daronnes » lutte contre les violences

Dans un contexte très tendu parmi les jeunes, avec de nombreuses violences urbaines ces dernières semaines, une lueur d’espoir apparaît.

Des mères de familles ont décidé d’agir et de ne pas laisser les violences gangrener leurs quartiers et leurs villes. Pour ne pas tomber dans le fatalisme, elles ont décidé de veiller sur les jeunes de Villeneuve-Saint-Georges, jour et nuit. Cette « brigade des daronnes » fonctionne, et leurs actions payent peu à peu.