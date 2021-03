Jenny Khalid, la mère de la jeune Alisha décédée lundi dernier, a pris la parole lors de la marche blanche organisée ce dimanche à Argenteuil, en hommage à sa fille.

La mère de l'adolescente a prononcé un discours fort, et n'a pu retenir ses larmes. «Alisha me manque. On m'a arraché une partie de moi», a-t-elle déclaré, entourée de ses proches pour la soutenir.