Coronavirus : les cinémas se mobilisent pour rouvrir

Un peu sceptique mais déterminé, un directeur de cinéma d'Ivry-sur-Seine (94) a rouvert temporairement.

Une ouverture possible après avoir trouvé une faille dans le décret du gouvernement, où il est écrit que seules les projections professionnelles sont autorisées. Le cinéma a alors donné du travail au public.

Pour soutenir l'opération, un grand nom du cinéma : l'acteur Mathieu Amalric a exprimé son ras le bol et souhaite la réouverture rapide des cinémas.

C'est le film de Nicolas Maury, «Garçon chiffon», qui a été choisi . Une manière pour lui de retrouver son public.

En France, plus de 20 cinémas ont organisé ces séances clandestines, pour protester contre la fermeture des salles et ainsi sensibiliser l'opinion et l’exécutif.