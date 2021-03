AstraZeneca suspendu en France : les réactions

La suspension de l’AstraZeneca a suscité des réactions variées dans une pharmacie à La Madeleine près de Lille.

Cette pharmacienne était en train de vacciner des patients contre la Covid avec l’AstraZeneca lorsque Emmanuel Macron a annoncé la suspension de ce vaccin en France. « J’étais très étonné, en plus on vient de vacciner cinq personnes, donc on se sent un peu mal à l’aise, on se dit mince que va-t-il se passer ? », se confie Mélanie Nieloud, pharmacienne à La Madeleine.

L’équipe de cette officine a donc été contrainte d’annuler tous les rendez-vous pris pour la vaccination. « Il me reste du coup cinq doses que j’aurais pu utiliser, mais que du coup je n’utiliserais pas car le vaccin est ouvert 48h après ouverture ».

Du côté des clients de la pharmacie, cette suspension du vaccin Astrazeneca créée des interrogations. « Ma mère l’a fait il y a deux semaines donc ça me fait un peu peur. Je n’étais pas pour me faire vacciner déjà au départ, et en voyant tout ça, ça ne donne pas envie non plus. On a déjà du mal à se faire vacciner en vaccin, avec l’annulation on se demande vraiment comment la vaccination va avancer ».

La décision du chef de l’Etat implique en tout cas la suspension de la vaccination dans les pharmacies qui n’ont pas les moyens techniques de conserver d’autres vaccins comme le Pfizer.