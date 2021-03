AstraZeneca suspendu : le doute s'insinue chez les vaccinés

Depuis l’annonce du retrait du vaccin AstraZeneca, le doute s’est insinué auprès de ceux qui ont reçu la première dose du sérum. Vont-ils faire la seconde injection ? Reportage à Allauch, près de Marseille.

Samedi, Christine a reçu sa première injection du vaccin AstraZeneca, les deux jours suivants elle s'est sentie fatiguée. Et depuis la suspension du sérum, elle doute. «Même s’il ressort, je ne sais pas si je le referai, on a l’impression qu’il faut vite se faire vacciner, car sinon on ne reviendra pas à une vie normale, donc du coup c’est un peu la bousculade, nous on s’est précipités et je ne sais pas si c’était une bonne chose finalement», explique-t-elle.

Cécile, elle, n’a pas eu d’effets secondaires. Elle a été surprise par l’annonce du retrait du vaccin et se pose des questions. «On se dit, est-ce que ce qu'on nous dit, c’est vraiment la réalité, est ce qu’il n’y a pas des choses cachées par rapport aux effets secondaires qu’on nous auraient cachés ? Le doute est là». Mais elle relativise aussi : «En France, on est à plus d’un million de vaccinations sur l’AstraZeneca, il n’y a pas de raisons que d’un coup il y ait des effets secondaires gravissimes». Et faisant entièrement confiance en son médecin, elle n’hésitera pas pour recevoir sa seconde dose.