Délinquance des mineurs isolés : quelle réalité ?

Selon les experts, entre 2.000 et 3.000 mineurs étrangers isolés seraient tombés dans la délinquance à travers la France. Ils n'ont pas de pièce d'identité et se disent mineurs non accompagnés pour bénéficier de la protection de la France.

La préfecture de police de Paris a mis en place un dispositif permettant d'identifier ces mineurs isolés venus d'Afrique du Nord. Leurs empreintes digitales sont envoyées aux autorités algériennes, marocaines et tunisiennes, qui consultent leurs fichiers. Paris reçoit une réponse dans un délai de 4 à 8 semaines.

Sur 229 retours d'identifications formels, 216 se sont avérés être majeurs. Avec cette preuve formelle, ces soi-disant mineurs étrangers risquent une incarcération immédiate en cas d'interpellation.