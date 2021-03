Coronavirus : Elisabeth Borne hospitalisée et sous surveillance médicale

A 59 ans, Elisabeth Borne est la seule ministre à être hospitalisée, après avoir été testée positive au Covid-19 il y a plus d'une semaine.

La continuité de son portefeuille est assurée par les ministres et secrétaires d'Etat qui travaillent à ses côtés. Samedi dernier, c’est la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui annonçait sur son compte Twitter sa contamination. La veille, Roselyne Bachelot avait assisté à une représentation à l’Opéra Bastille et, plus tôt dans la journée, la ministre de 74 ans a décoré Michel Sardou, du même âge, commandeur de la légion d’honneur, avec masque et embrassade.

Le chanteur est désormais cas contact et se fera tester mercredi. Au gouvernement, la prudence est de mise. De son côté, la ministre déléguée chargée de l’industrie, Agnès Pannier Runacher, est isolée depuis samedi pour 7 jours. Elle a été avertie par l’application «Tous Anti Covid» qu’elle était cas contact.