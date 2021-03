Marlène Schiappa : «J'attends que la maire de Strasbourg prenne ses responsabilités»

Marlène Schiappa était l'invitée de Laurence Ferrari dans Punchline. La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté s'est exprimée sur le financement polémique d'une mosquée à Strasbourg.

«Il n'y a aucune réponse (de la maire) apportée sur le fond», a-t-elle affirmé, condamnant l'attitude de la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian. Celle-ci a en effet voté, avec la majorité municipale Europe Ecologie Les Verts, le «principe d'une subvention» de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une mosquée.

Problème : l'association en charge de la construction est proche de la Turquie et a refusé de signer en janvier la Charte des principes pour l'islam de France, supposée lutter contre le séparatisme. Une information que Jeanne Barseghian ne pouvait pas ignorer, selon Marlène Schiappa : «On va pas envoyer des mémos à tous les maires EELV pour leur dire "attention" [...] On compte sur leur esprit de responsabilité et là manifestement il y a de l'irresponsabilité». La ministre a ensuite conclu : «Dans les faits, il y a une complicité avec l'islam politique».

Contrat d'engagement républicain

Marlène Schiappa a invité toute la classe politique à réagir. Elle s'est dite «étonnée» que la mosquée de Strasbourg «ne fasse pas plus scandale», et en a profité pour s'exprimer sur le projet de loi sur le séparatisme.

Elle a notamment mis en évidence l'un des articles, qu'elle porte avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin : le contrat d'engagement républicain. «Avec le contrat d'engagement républicain, les associations qui reçoivent des subventions publiques et qui ne respectent pas les valeurs de la République verront leurs subventions coupées. On pourra d'ailleurs en demander le remboursement», a détaillé Marlène Schiappa.

Autres thèmes abordés lors de l'émission : le carnaval illégal de Marseille, et l'éventualité d'un confinement plus strict. Marlène Schiappa a une fois de plus condamné le carnaval ayant rassemblé 6500 personnes dans les rues ce 21 mars. «J'appelle toutes les personnes qui y ont participé à se faire tester et à s'isoler», a-t-elle déclaré.

Quant au confinement, Marlène Schiappa s'est dite prudente et n'a rien avancé. Elle souhaite en revanche un prompt rétablissement à Roselyne Bachelot, ministre de la Culture actuellement malade du Covid-19.