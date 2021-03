Nathalie Saint-Cricq : «la Turquie s’est retirée de la convention contre les violences faites aux femmes»

Présente ce mercredi 24 mars au matin sur le plateau de L'Heure des Pros sur CNEWS, Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions, a livré son regard sur les grands faits d'actualité du moment.

Elle est revenue notamment sur la construction d’une mosquée, portée par une association turque, à Strasbourg (Bas-Rhin) grâce à des subventions publiques.

«La Turquie s’est retirée de la convention contre les violences faites aux femmes […] quand on fait partie des verts, on est féministe et on peut considérer que c’est un pays qui ne prône pas l’égalité hommes-femmes», a rappelé Nathalie Saint-Cricq à cette occasion.

La Turquie quitte la convention d'Istanbul

Au cours du week-end dernier, sur décret présidentiel, la Turquie a en effet acté la sortie de la convention d’Istanbul.

Ce texte, du nom même de la célèbre ville turque, est un traité européen censé protéger les femmes contre les violences. Fait notable, la Turquie avait été le premier Etat à signer cette convention il y a dix ans.

Selon plusieurs observateurs, cette décision apparaît comme une provocation supplémentaire du président turc, Recep Tayyip Erdogan, à l’égard de ses partenaires européens. Elle est intervenue par ailleurs à quelques jours seulement du sommet européen des jeudi 25 et vendredi 26 mars.

Concernant les relations franco-turques, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a accusé la maire EELV de Strasbourg, Jeanne Barseghian, de contribuer, par le financement public d'une mosquée dans sa ville, à un projet porté par une «fédération qui défend un islam politique».

Ce sujet faisait ainsi partie de ceux abordés ce mercredi matin sur le plateau de Pascal Praud. Nathalie Saint-Cricq était conviée à débattre à l'occasion de la parution de son livre «Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir» (Ed. de l'Observatoire) ouvrage qui retrace l'histoire d'amour entre Georges Clemenceau et l'éditrice Marguerite Baldensperger.