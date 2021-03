Coronavirus : les hôpitaux d'Île-de-France tiendront-ils ?

Face à la dégradation des indicateurs sanitaires en Île-de-France, les hôpitaux peuvent-ils encore tenir ?

Le gouvernement souhaite attendre encore une semaine les premiers effets des mesures de freinage avant de prendre de nouvelles décisions. Mais du côté de l'APHP, on regarde la courbe des admissions grimper avec inquiétude... Et on ne voit pas trop comment cela pourrait changer sans des décisions plus fortes.