Coronavirus : vers un report des élections régionales ?

Le conseil scientifique doit rendre son avis pour dire si on peut maintenir ou non les élections régionales et départementales prévues en juin.

De nombreux élus locaux redoutent un nouveau report du scrutin et font savoir qu'ils s'y opposent. C'est le cas du président du département de la Mayenne qui se représente dans un département qui pourtant a été l'un des premiers touchés massivement par l'épidémie dès l'été 2020.

Le débat sur le report éventuel des élections est relancé alors que le pays doit faire face à une violente troisième vague.

A ce jour, le scrutin est fixé au 13 juin pour le premier tour et au 20 juin pour le second.