Coronavirus : la crise des carrossiers et des garagistes

Depuis plus d'un an, les carrossiers et les garagistes subissent la crise du Covid-19 de plein fouet.

Avec la généralisation du télétravail, les professionnels ont constaté une baisse des accidents et des accrochages. La limitation de ces déplacements entraînent l'usure des véhicules.

Certaines entreprises ont enregistré une baisse de 30 à 50% de leur chiffre d'affaires. Le phénomène pourrait entraîner des faillites d'ici quelques années.

