Coronavirus : les écoles vont-elles fermer leurs portes ?

La pression monte dans les écoles. Avec toujours plus de cas de Covid-19 dans les établissements, des voix s'élèvent pour réclamer leur fermeture.

Le Gouvernement reste ferme dans son idée de ne pas les fermer mais renforce les mesures de prévention. Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a annoncé ce vendredi 26 mars une possible hausse de fermetures de classes : dans les 19 départements concernés par les nouvelles restrictions, un seul cas de Covid dans une classe entraînera désormais sa fermeture.

Et alors que les décisions de fermeture se prenaient jusqu'ici conjointement avec les préfets et les autorités de santé, «l'Education nationale pourra désormais en décider seule» de façon à «accélérer les délais». Le nombre d'élèves contaminés a augmenté en une semaine, passant de plus de 15.000 à plus de 21.000, soit un taux de 0,17% contre 0,13% il y a une semaine.

Face l'éventualité d'une refermeture, les parents sont nombreux à exprimer leur inquiétude aux abords des établissements parisiens.