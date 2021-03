Coronavirus : les parisiens «confinés» dehors

Paris vit sous confinement depuis vendredi 19 mars minuit. Le département fait partie des 19 départements français soumis à des mesures de freinage renforcées. Mais avec le retour du soleil et des températures printanières, difficile de rester chez soi.

Des rues très fréquentées ce samedi à Paris. La capitale fait pourtant partie des 19 départements confinés. Mais il est possible de sortir dans un rayon de 10 km, et les parisiens en profitent. Certains prennent un verre entre amis grâce à la vente à emporter, d'autres préfèrent le sport en plein air.

Il y avait aussi du monde le long du canal St Martin, alors que la France fait face à la troisième vague de l'épidémie. Faut-il un confinement plus strict ? La question divise.

Policiers et gendarmes ont vérifié les attestations et dispersé la foule, les rassemblements de plus de six personnes en extérieur sont interdits partout en France.