«J’ai accepté de recommencer à zéro» : le témoignage de Martine, atteinte de «Covid long»

Martine contracte le virus du Covid mi-mars 2020. Fièvre à répétition, longues fatigues, elle reste souvent couchée. Se lève tous les trois jours pour se laver. Elle est épuisée. Débute alors, une errance médicale de plusieurs mois. Au final, elle réalise différents tests pulmonaires et cardiaques. Cela la conduit à être hospitalisé dans la clinique Korian du souffle à Osseja dans les P.O. à 1250 m d’altitude.

Martine a 54 ans, elle se bat contre un Covid long et est hospitalisée depuis cinq semaines. « En arrivant ici, j’ai bien compris que ça allait être au-delà d’une réadaptation, que j’étais vraiment en mauvais état ».

La première semaine est difficile, Martine doit réapprendre à marcher, à respirer. « J’ai beaucoup pleuré parce que je ne m’imaginais pas dans cet état, et ensuite est venu le moment de l’acceptation j’ai accepté de recommencer à zéro, et j’ai pris tous les soins qu’on me proposait ».

Résignée, Martine sait que rien ne sera plus comme avant. « Il reste des symptômes, notamment neurologiques, des pertes de mémoire, des oppressions, l’impression que le cerveau ne fonctionne plus ». Cette femme sportive depuis des années lutte contre la maladie en permanence, et les efforts paient. « Je retrouve mes sensations, mon corps aussi se redessine. Je sens mes muscles alors que je ne les sentais plus ».

Le parcours de Martine dans cette clinique est exemplaire, l’acceptation de sa maladie côté physique et mental laisse un bel espoir pour les malades actuels et à venir.