Vaccins : pénurie, annulation et colère

Le centre hospitalier de Somain a été contraint d'annuler 330 rendez-vous de vaccination contre la Covid-19 ce week-end. La direction a été prévenue ce jeudi par l'ARS que seules 102 doses seraient livrées sur les 432 attendues. Révoltés par la situation, le Député du Nord Alain Bruneel et le maire de Somain Julien Quennesson ont adressé un courrier ce 26 mars au Président de la République dans lequel ils dénoncent cette situation.

Brigitte, 70 ans, devait recevoir une injection de vaccin contre le covid ce week-end. Elle attendait ce moment avec impatience, pourtant, elle va devoir encore attendre. « Hier je reçois un coup de fil comme quoi tout est annulé car les médecins sont partis hier, donc j’étais quand même déçu ». Et au total, dans ce centre, 330 rendez-vous ont été annulés ce week-end. La direction a été prévenue jeudi que seules 102 doses seraient livrées sur les 432 attendues.

Une situation que dénoncent les élus. « C’est inadmissible. Les gens qui ont pris rendez-vous ici c’est déjà le parcours du combattant. Ils sont heureux de pouvoir se faire vacciner, ils se disent enfin je vais pouvoir embrasser mes petits-enfants, pouvoir vivre. Et d’un coup on leur dit qu’ils ne peuvent plus le faire. Quand le Président de la République dit « matin, midi et soir, c’est complètement faux, et ça on ne peut pas le tolérer car chaque être humain est important et sa vie compte ». Une situation qui est incompréhensible ici à Somain alors que l'Agence régionale de santé a annoncé 38 000 doses supplémentaires ce week-end pour les Hauts de France.