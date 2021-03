Martin Blachier : «Il y a un décalage entre l'APHP et le reste des réanimateurs»

Martin Blachier, épidémiologiste, était l'invité de L'Heure des Pros, ce lundi 29 mars.

Il est notamment revenu sur la tribune publiée par 41 médecins de l'APHP dans le Journal du Dimanche, dimanche 28 mars, qui alertent sur le tri des patients.

«En réanimation, il y a entre un quart et un tiers des patients qui sont à l'APHP et on entend que l'APHP», a-t-il affirmé. «Aujourd'hui, il y a autant de patients dans le privé que dans les établissements publics non APHP, pourtant, il n'y a que l'APHP qui crie comme ça», poursuit-il.

Dans un deuxième temps, l'épidémiologiste est revenu sur la situation dans les Hauts-de-France.«Les Hauts-de-France ont une situation qui est autant voire plus critique en terme de saturation des services de réanimation et ça depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'on a entendu les réanimateurs des Hauts-de-France faire ce genre de sortie ?», s'interroge-t-il.

«Je dis simplement qu'il y a un décalage entre l'APHP et le reste des réanimateurs», conclut-il.