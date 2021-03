Lille : le jardin Vauban évacué par des dizaines de policiers

Des dizaines de policiers sont intervenus mercredi après-midi pour faire évacuer des centaines de Lillois, principalement des étudiants, réunis pour profiter du beau temps au jardin Vauban.

Les forces de l'ordre ont été contraintes d'intervenir plusieurs fois dans la journée afin de disperser des groupes de personnes installées au soleil. Nombre d'entre elles partageaient leur désir de prendre l'air, craignant d'être soumises à de nouvelles mesures après l'allocution d'Emmanuel Macron prévue ce soir.

Pour rappel, le Nord, dont Lille est la préfecture, fait partie des 19 départements soumis à des restrictions sanitaires renforcées. De plus, les Lillois, comme tous les Français, sont soumis à l'interdiction de se rassembler à plus de six personnes.

L'évacuation, qui a débuté aux alentours de 16h, s'est globalement déroulée dans le calme. Quelques personnes ont malgré tout été verbalisées et les policiers ont par la suite dû intervenir pour les mêmes raisons sur le quai du Waut, à proximité du jardin Vauban.