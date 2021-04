La Nouvelle-Calédonie se déconfine

Un vent de liberté souffle de nouveau à Nouméa… Alors que la France métropolitaine resserre la vis, la Nouvelle-Calédonie, elle, se déconfine ce vendredi : toutes les activités extérieures peuvent reprendre, mais quelques restrictions se maintiennent.

Après un mois de confinement strict, les Néo-Calédoniens n’ont plus de périmètre à respecter. Les bars et restaurant rouvrent et les terrasses se remplissent de nouveau, mais certaines règles doivent être respectées : fermeture à minuit, service à table et mise en place des cahiers de rappel pour tracer et identifier les clients.

Même si le virus circule peu, les boîtes de nuit devront rester fermées jusqu’au 11 avril. Les rassemblements extérieurs de plus de 50 personnes restent interdits jusqu’à cette date.