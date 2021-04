Martin Blachier : «A Paris et en Ile-de-France, il semble qu'on a passé un pic épidémique»

Invité de l'émission l'Heure des Pros, sur CNEWS, ce vendredi 2 avril, l'épidémiologiste et docteur Martin Blachier est revenu sur la situation épidémique en Ile-de-France, qui semble tendre vers le mieux selon lui.

«A Paris et en Ile-de-France, il semble qu'on a passé un pic épidémique. Le taux de positivité et le nombre de cas baissent. Le nombre de passage aux urgences semble avoir passé un pic. Même SOS médecins qui normalement est un peu plus tardif, et les hospitalisations semblent commencer à ralentir, et c’est décalé pour toute la France bien évidemment», a-t-il déclaré.

«Je pense qu’Olivier Véran - comme les mesures sont appliquées maintenant à l’ensemble de la France -, estime que le pic a mis 7 à 10 jours pour s’appliquer en Ile-de-France, et que du coup il mettra 7 à 10 jours pour s’appliquer à la totalité du pays», a ajouté Martin Blachier.

«Emmanuel Macron a eu raison de ne pas trembler»

Pour l'épidémiologiste, le gouvernement a eu raison de ne pas faire de confinement strict. «Cela veut bien dire qu'effectivement Emmanuel Macron a eu raison de ne pas trembler, je regrette qu’il y ait eu cette fermeture des écoles pendant une semaine, à cette épaisseur du trait là il était à mon avis exactement sur la bonne ligne», a-t-il estimé.

Emmanuel Macron a effectivement annoncé mercredi de nouvelles restrictions pour tout le territoire métropolitain, et la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pendant trois à quatre semaines, dont une à deux semaines de cours à distance et deux semaines de vacances unifiées sur tout le territoire.

Si de son côté, la présidente (ex-LR) de l'Ile-de-France Valérie Pécresse avait réclamé la mesure, elle a tout de même estimé qu'il aurait davantage fallu prévenir les familles. «C'était une réponse nécessaire, mais qui aurait mérité un préavis pour les familles, qui se sont retrouvées au pied du mur avec seulement deux jours pour réorganiser complètement leurs plans.»

Cette mesure est «la seule de nature à vraiment freiner cette épidémie», a-t-elle ajouté.