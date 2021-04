Assistantes maternelles : un énième couac du gouvernement

Le flou est resté entier pendant 48 heures. Après l'annonce de la fermeture des écoles et des crèches, les assistantes maternelles et les parents sont restés dans l'attente d'un verdict concernant les gardes d'enfants.

C'est un cafouillage qui a duré 48h. Jeudi, après l'annonce de la fermeture des crèches et des écoles, Matignon a décidé, pour une raison de cohérence, d'interdire la garde d'enfants aux assistantes maternelles. Une volonté appuyée par une étude de l’Institut Pasteur : il y aurait plus de contaminations chez les assistantes maternelles que dans les écoles.

Mais face au tollé provoqué par cette décision, le gouvernement a annoncé dans la soirée que la question n'était finalement pas tranchée. Le verdict est tombé vendredi : les assistantes maternelles pourront bien exercer à domicile mais avec un maximum de 10 enfants à garder. «Actuellement, on a 11 enfants, donc la question c’est comment choisir l’enfant qui ne viendra pas».

Si la profession dénonce des annonces contradictoires, le ministre de la santé parle d'ajustements. «Si quand on nous dit que ce qu’on a décidé là n’est pas applicable, pas clair et pas possible, on disait "tant pis, on va quand même le faire", vous me diriez "Est-ce que vous n’êtes pas un peu butté ?". C’est mieux si on fait tout bien d’emblée, mais si à un moment donné il y a un raté ou quelque chose à ajuster, je préfère qu’on soit capable de le dire».

Le gouvernement recommande en revanche aux parents, dans un esprit de responsabilité collective, de ne recourir à ce système de garde qu'en cas d'absolue nécessité, afin de tout faire pour freiner la circulation du virus.