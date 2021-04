Confinement : à Bandol, les commerçants sont en colère

Les commerçants sont en colères. La raison : ils ne peuvent pas profiter de l'afflux des touristes à cause des nouvelles mesures de restrictions liées à la situation sanitaire du pays. Exemple à Bandol dans le Var.

Il faut dire que ça donne envie, face a la mer un bain de soleil comme ces trois touristes. A Bandol, ils sont nombreux à profiter de ces journées printanières, sans oublier les gestes barrières. « On va faire un peu de marche, on va essayer de profiter du beau temps, en essayant de garder nos distances avec les autres personnes qu’on rencontre ».

« On va profiter quand même les quelques jours ici, mais on est déçu par le confinement car on vit une période difficile, on n’a pas de liberté ».

D'un côté les touristes et de l'autre les commerçants agacés par le manque à gagner comme dans cette boutique de prêt-à-porter non essentielle. « Il y a tout ceux qui ne veulent pas être confinés chez eux qui vont descendre mais on est fermés de toute façon, donc ils peuvent descendre se balader sur le port autant qu’ils veulent puisque l’on a la liberté de pouvoir se promener toute la journée. A quoi ça sert ? Nous, nous sommes fermés, donc qu’ils viennent ou non, cela ne nous change rien », déplore Corine Cardoso, commerçante du magasin de prêt-à-porter Miss Zazies.

Certains magasins vont mettre en place du click and collect pour amortir ces 4 semaines de fermeture.