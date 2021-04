Coronavirus : à Cambrai, le personnel soignant impliqué pour leurs patients

A Cambrai dans le Nord de la France, la situation reste tendue dans les hôpitaux. Le taux d’incidence y est le plus élevé de la région d’après le journal la Voix du Nord. Alors le personnel hospitalier s’adapte et s’implique beaucoup pour ses patients.

Dans le centre hospitalier de Cambrai, le personnel soignant fait tout pour maintenir le lien entre les patients infectés par le Covid et leur famille. Ce dispositif est mis en place actuellement car la situation ne s’améliore pas. « Nous avons toujours pratiquement entre 8 et 10 patients qui arrivent quotidiennement en centre hospitalier, et on sait pertinemment qu’environ 15% de ces patients risquent de développer des formes graves. La situation est toujours très tendue dans notre hôpital », explique le Docteur Mustapha Hajjar, responsable du service réanimation.

L’hôpital de Cambrai est passé de 6 à 22 lits en soins intensif, tous sont occupés par des patients Covid. Pour le personnel soignant, la charge psychologique est lourde à porter. « On y pense quand on rentre chez nous de ne pas pouvoir profiter de nos proches étant donné qu’on est en confinement, donc du coup de ne pas pouvoir nous changer les idées c’est compliqué », explique Laura Mariel, infirmière au centre hospitalier de Cambrai.

Ce patient guéri s’est rendu compte de l’implication du personnel soignant. « Ce sont des anges, toujours dévoués ». Cela fait plus d'un an que les soignants de Cambrai se dévouent corps et âme pour leurs patients.