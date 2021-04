La Baule s'apprête à nouveau à accueillir des Parisiens ce week-end

La Baule s'apprête à nouveau à accueillir des Parisiens durant ce week-end de Pâques, et l'inquiétude se fait sentir.

Le mouvement a déjà débuté il y a deux semaines, avec l'instauration des premières mesures strictes pour la région parisienne. Mais cette fois-ci, des familles rejoignent le littoral atlantique.

Le maire de la station balnéaire en appelle à l'Etat pour lui fournir au plus vite des autotests, afin que cet accueil se fasse en toute sécurité dans une région qui, elle aussi, est de plus en plus touchée.