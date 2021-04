Les Marseillais profitent des plages ouvertes

Avec ce nouveau confinement, les plages restent ouvertes. Les Marseillais en profitent en nombre avec ces températures printanières.

A quelques mètres du centre-ville de Marseille, la plage des Catalans est prise d’assaut. «C’est agréable de voir du monde quand même, mais après avec ce que l’on vit actuellement, je pense qu’on devrait être beaucoup plus prudent», témoigne un passant. «Je pense que les gens sont assez intelligents pour faire attention. Tout le monde est dans son coin, même si on n’a pas forcément le masque.»

L’an dernier, lors du premier confinement, les plages étaient interdites. Aujourd’hui, le besoin de grand air et de liberté peut être assouvi.

«On en profite, on espère que ça va rester ouvert. Un peu de gymnastique dans l’eau», dit l'un d'eux. «Pendant le premier confinement, les touristes sont venus en été, toute la France est venue, et on était plus chez nous. Ils ne respectaient rien.»

Même si les habitués des Catalans estiment être prudents, la municipalité a décidé de déployer ses médiateurs sociaux le long des 31 kilomètres du littoral marseillais pour tenter de faire respecter au maximum les gestes barrières.