Vaccin : vers un retour à la vie normale pour les seniors

Dans les Yvelines, ce couple de retraité, âgé de 76 ans pour Marie-Noëlle et 80 ans pour Philippe Ciseron, a été vacciné fin février. Ces seniors osent de nouveau sortir, revoir leurs petits-enfants ou des amis sans crainte. Car depuis un an, Philippe, personne à risque, n'avait presque plus d'activités. Le couple voyait très peu ses petits enfants.

Ces vacances à la montagne, Marie-Noëlle et son mari les attendaient avec impatience. Fin février, le couple a reçu sa 2e dose de vaccin. Avant le précieux sésame, les retraités ne sortaient presque plus de peur d'attraper le covid 19. Car Philippe, 80 ans, souffre de problèmes respiratoires. «Je mettais une sonnerie sur mon portable pour me laver les mains», confie-t-il.

Pour eux, la vaccination est le premier pas vers une nouvelle liberté. «On déjeune quand même déjà avec des amis, en faisant attention bien sûr, mais on ne se prive plus comme on s’est privés à une certaine époque» ; «Cela fait plaisir de voir nos petits-enfants sans être éloignés d’eux physiquement».

Désormais, ils n’attendent qu'une chose, la réouverture des lieux culturels et des restaurants pour continuer à profiter pleinement de leur retraite.