Aéroclubs : la maire de Poitiers crée la polémique

La maire écologiste de Poitiers est au coeur d'une polémique après ces récents propos. Elle a confirmé en conseil municipal le choix de son élu au sport de supprimer les subventions allouées aux aéroclubs de la ville.

«L'aérien c'est triste, mais ça ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui». La phrase est signée Léonore Monconduy, maire écologiste de Poitiers, lors d'un conseil municipal, pour justifier une baisse de subventions aux aéroclubs. Tollé sur les réseaux sociaux, du ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari à Jean-Luc Mélenchon, tous dénoncent ses propos. L’élue, elle, justifie sa décision.

«Il s’agit de dire qu’aujourd’hui l’argent publique ne dois plus financer et encourager les activités qui sont fondées sur la consommation de ressource épuisable et les sports motorisés en font partie. Souvent l’écologie ce n’est pas une question de noir ou blanc, c’est une question de priorisation et de sobriété. De quoi avons-nous vraiment besoin ?», interroge-t-elle.

Plusieurs polémiques

Une polémique qui vient s'ajouter aux nombreuses passes d'armes qui ont divisé les élus écologistes du reste du monde politique.

A Bordeaux, le maire écologiste a choqué en prenant la décision de ne pas installer de sapin de Noël pour les fêtes, argumentant qu'il s'agissait d'un arbre mort. En septembre dernier, le maire de Lyon, lui aussi écologiste, avait qualifié le Tour de France de «machiste et polluant».

Plus récemment, c'est également lui qui a imposé un menu unique sans viande dans toutes les cantines de la ville, décision qualifiée «d'idéologie scandaleuse» par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.