Confinement : la jeunesse s'ennuie

Les rassemblements de jeunes se sont multipliés ces derniers jours en France, deux fois cette semaine 400 puis 2000 jeunes ont dû être délogés par les forces de l'ordre au jardin Vauban de Lille. Des phénomènes qui traduisent un ras-le-bol des jeunes et un désoeuvrement, pas simple de s'occuper en temps de confinement.

Au jardin Vauban de Lille la dizaine de degrés n’empêche pas de petits groupes de jeunes de se retrouver. « C’est nécessaire parce que sinon je m’ennuie et puis surtout après je vais déprimer, j’ai besoin de voir des gens qui vont me changer l’esprit ».« Cela fait partie de la socialisation, on a besoin de contact ».

Passer l’après-midi dans ce parc est l’un de leur seul loisir car pas facile en temps de confinement de quoi s’occuper le week-end. « Je ne fais pas grand-chose, je m’occupe, je fais de la poterie maintenant, du sport. Après il y a beaucoup de choses fermées dehors, donc je pense qu’être à la maison ou dehors, ça ne change pas grand-chose ».

Un ras-le-bol des restrictions sanitaires

Mercredi dernier au même endroit les forces de l’ordre avaient dispersé 2000 personnes. Un sujet qui suscite le débat dans ce groupe de copines.

« Moi je trouve qu’ils ont raison. Ce sont des gestes qui vont de plus en plus se produire car là ce qui nous bloquait un pue c’était l’hiver mais avec l’arrivée des beaux jours ». « Cela me choque parce que ça fait plus d’un an que je paye les pots cassés pour les gens qui font n’importe quoi ».

Si les parcs et jardins resteront ouverts à Lille, les forces de l’ordre promettent des contrôles réguliers du respect des gestes barrières.