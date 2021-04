AstraZeneca : ces Français qui refusent le vaccin

Malgré un approvisionnement plus faible que d'ordinaire, les centres de vaccination du Pas-de-Calais sont confrontés à la défiance de la population envers le vaccin AstraZeneca.

Entre les rendez-vous non pourvus ou annulés à la dernière minute, les professionnels de santé doivent composer avec le manque de volontaires. Si bien qu'à Calais, Boulogne et Gravelines, on se retrouve avec des centaines de doses qu'il faut reporter.