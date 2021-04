Covid-19 : quels sont les effets secondaires des vaccins ?

Alors que les effets secondaires d'AstraZeneca sont au coeur de l'actualité, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a publié un nouveau rapport sur les effets indésirables des vaccins contre le Covid-19.

20.625 cas d'effets indésirables (cas graves et non graves) ont été recensés sur 9,8 millions d'injections.

Dans le détail, c'est pour Pfizer que l'ANSM a recensé le plus d'effets indésirables (12.249). Ce qui est logique, puisque Pfizer est le premier vaccin contre le Covid-19 à avoir été autorisé en France. 0,17% des 7,2 millions d'injections de Pfizer ont donné lieu à des effets secondaires.

Concernant AstraZeneca, 7.439 cas d'effets indésirables ont été déclarés, pour 1,9 millions de doses inoculées. Cela représente 0,38% des injections. Enfin, 577 effets secondaires ont été rapportés avec le vaccin Moderna, soit 0,09% des 600.000 injections effectuées.

Fièvre, maux de tête... et thromboses

Pour la majorité des personnes vaccinées, les effets secondaires consistent en une forte fatigue, des maux de tête, et parfois de la fièvre. On peut également ajouter à la liste une douleur à l'injection pour le vaccin Moderna.

Mais c'est surtout le produit d'AstraZeneca qui inquiète : il est soupçonné de favoriser l'apparition de thromboses. Il s'agit de caillots sanguins bouchant les veines et pouvant bloquer partiellement ou totalement le passage du sang. En France, 12 personnes ont développé des thromboses suite à une injection d'AstraZeneca, et 4 sont mortes. Ces drames concernent avant tout les jeunes patientes.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a réuni un groupe d'experts pour travailler sur le sujet. Elle devrait rendre un avis sur AstraZeneca au plus tard le 6 avril. En attendant, ce produit est réservé aux Français de 55 ans et plus, un public qui semble moins propice à développer des thromboses.